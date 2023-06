Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Norden wurde bereits am Montag ein Auto beschädigt. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr stellte eine Frau ihren Skoda Superb vor einem Kaufhaus in der Osterstraße und auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Gewerbestraße ab. In dem genannten Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen die Beifahrerseite des schwarzen Pkw und flüchtete anschließend unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Erlebniszentrums am Osterbusch. Zwischen 14 Uhr und 22.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren auf dem Parkplatz einen weißen VW Golf Kombi an der Front. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Südbrookmerland - Unfall auf Kreuzung

Zwei Autofahrer sind am Donnerstagabend auf einer Kreuzung in Engerhafe kollidiert. Eine 18-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr mit einem Audi auf der Straße Kirchwyk in Richtung Engerhafer Loog. Als sie die Kreuzung überquerte, stieß sie auf der B 72 mit einer 36-jährigen VW-Fahrerin zusammen, die Vorfahrt hatte. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Hinte - Peugeot-Fahrer gesucht

In Hinte hat sich am Mittwochabend eine Unfallflucht ereignet. Gegen 21 Uhr stießen im Kurvenbereich zwischen Brückstraße und Bahnhofstraße ein weißer VW Golf und ein entgegenkommender Peugeot an den Außenspiegeln zusammen. Der Fahrer des VW Golf hielt an, doch der Fahrer des Peugeot fuhr weiter in Fahrtrichtung Loppersum, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er soll einen silbernen Peugeot 206 gefahren haben. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 04931 9210 zu melden.

