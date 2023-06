Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn/Spetzerfehn - Brandstiftung im Gewerbegebiet

Zu einer Brandstiftung an einem Firmengebäude kam es am Wochenende im Gewerbegebiet in Spetzerfehn. In der Nacht zu Sonntag wurden das Tor und die Eingangstür eines Baustoffhandels in der Lanzstraße in Brand gesetzt. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Nach ersten Erkenntnissen kamen die Täter in einem Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr im Gewerbegebiet verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter 04941 606215.

Wiesmoor - Pedelec gestohlen

In der Wacholderstraße in Wiesmoor haben Unbekannte ein Pedelec gestohlen. Am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr entwendeten die Täter aus einer Garage ein graues E-Bike der Marke Sinus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Wiesmoor - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Einer 67 Jahre alten Frau wurde in Wiesmoor während des Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Zwischen 10 Uhr und 10.20 Uhr am Mittwoch hielt sich die 67-Jährige in einem Discounter in der Hauptstraße auf. In dieser Zeit entwendeten ihr Unbekannte das Portemonnaie. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Motorradfahrer gestürzt

Bei einem Wildunfall in Oldeborg (Südbrookmerland) ist am Mittwoch ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein 64-jähriger Mann fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Oldeborger Straße in Richtung Oldeborg, als nach ersten Erkenntnissen ein Rehbock über die Straße lief. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Tier. Durch den Aufprall stürzte der Mann von seinem Motorrad und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

In Großefehn hat sich am Donnerstag auf dem Parkplatz einer Apotheke eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer im Verlaatsweg einen bronzefarbenen Ford Fiesta am Kotflügel. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell