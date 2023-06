Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrerin übersehen

Aurich - Zeugenhinweis führte zum Unfallverursacher

Aurich - Beifahrerin verletzt

Aurich - Unfallflucht

Aurich - Zusammenstoß auf Kreuzung

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Aurich ist eine Radfahrerin verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr war eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin auf dem Hoheberger Weg unterwegs und wollte in Höhe der Hausnummer 5 auf einen Parkplatz fahren. Hierbei übersah sie offenbar eine von rechts kommende 18-Jährige auf dem Fahrrad und erfasste sie. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Zeugenhinweis führte zum Unfallverursacher

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Dienstag nach einem Verkehrsunfall am Georgswall in Aurich geflüchtet. Der Mann fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Pkw beim Rangieren auf dem Georgswall vor der Ostfriesischen Landschaft gegen das Hafenbecken. Der Bordstein des Beckens und der Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt. Der 86-Jährige entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Wenig später konnte er aufgrund eines Zeugenhinweises jedoch ermittelt werden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Aurich - Beifahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Egelser Straße in Aurich ist eine Frau verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr eine 78-jährigen Hyundai-Fahrerin stadteinwärts und musste an einem geparkten Auto vorbei. Sie scherte hinter einer 62-jährigen Peugeot-Fahrerin wieder ein und touchierte hierbei den Wagen der Frau. In dem Peugeot wurde die 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Aurich - Unfallflucht

In Aurich kam es auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung an der Oldersumer Straße zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen 17.20 Uhr und 18.25 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen Skoda Kamiq und flüchtete dann unerlaubt. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Zusammenstoß auf Kreuzung

Auf der Von-Jhering-Straße in Aurich hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 20.50 Uhr missachtete nach ersten Erkenntnissen eine 50-jährige VW-Fahrerin beim Linksabbiegen auf die Emder Straße die Rot zeigende Ampel und kollidierte auf der Kreuzung mit einer 25-jährigen Hyundai-Fahrerin, die stadteinwärts fuhr. Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen einen entgegenkommenden VW Touran gestoßen. Die 25-jährige Hyundai-Fahrerin und die 50-jährige VW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell