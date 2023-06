Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - 18-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - 18-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Fünf Menschen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 18-Jährige aus dem Main-Tauber-Kreis (Baden-Württemberg) fuhr gegen 17.45 Uhr mit einem BMW auf der B 210 in Fahrtrichtung Emden und geriet in Höhe Bedekaspeler Marsch aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sie kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer aus Norden. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt, ihr 19-jähriger Beifahrer schwer. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Der entgegenkommende BMW aus Norden war durch den Aufprall gegen einen Audi mit Anhänger geschleudert worden. Der 56-jährige BMW-Fahrer und die beiden Insassen des Pkw-Gespanns, ein 47-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau aus der Gemeinde Krummhörn, wurden leicht verletzt und von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz nach 22 Uhr vollgesperrt. Ebenfalls im Einsatz waren die Feuerwehren Loppersum, Hinte und Uthwerdum.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell