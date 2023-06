Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrrad demoliert

In der Popenser Straße in Aurich haben Unbekannte ein Fahrrad demoliert. Die Täter zerstörten an einer Bushaltestelle ein Mountainbike der Marke Bulls und entwendeten den Sattel und beide Räder. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Auf der B72 in Moordorf hat sich am Montag ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 30-jähriger Autofahrer mit einem VW Passat auf der Auricher Straße. In Höhe der Hausnummer 100 kollidierte der 30-Jährige mit dem Heck eines vorausfahrenden VW Touran eines ebenfalls 30-jährigen Mannes. Der Touran-Fahrer wurde leicht verletzt. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit.

Aurich - Unfallflucht mit E-Scooter

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Aurich ereignet hat. Eine 88-jährige Frau ging gegen 11.30 Uhr auf dem Fußweg der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Pferdemarkt. In Höhe einer Pizzeria wurde sie nach derzeitigem Erkenntnisstand von hinten von einem E-Scooter-Fahrer angerempelt. Die Frau stürzte und wurde verletzt. Der Fahrer des E-Scooters setzte seine Fahrt fort, ohne der verletzten Frau zu helfen oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer des E-Scooters machen können, werden gebeten sich unter 04941 606215 zu melden.

