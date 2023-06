Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Kind schwer verletzt

Ein zwölfjähriges Kind ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Esens schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte das Mädchen gegen 8.20 Uhr mit ihrem Fahrrad die Neuharlingersieler Straße in Höhe der Einmündung Jüchertor. Eine 37-jährige Opel-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Esens fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Zwölfjährige. Das Mädchen wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Friedeburg - Unfallflucht

In Friedeburg hat sich in der Nacht zu Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug im Bereich der Parkanlage an der Wiesedermeerer Hauptstraße einen roten Seat Arona an der Fahrerseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Zu dem Unfall kam es zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

