Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Sonntag, 04.06.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lack von einem Pkw zerkratzt

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend wurde in Aurich in der Straße Glupe der Lack eines dort abgestellten roten Pkw VW Jetta von bisher unbekannten Tätern zerkratzt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde in der Raiffeisenstraße in Aurich, auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufszentrums, ein abgestellter blauer VW Passat durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich wurde der Passat beim Ein - oder Ausparken durch einen anschließend flüchtigen Verkehrsteilnehmer touchiert. Zeugen, die Hinweise zum dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Taschendiebstahl

Einer 63-jährigen Frau aus Upgant-Schott ist am Samstag in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr in einem Discounter an der Gewerbestraße in Norden die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet worden. Die Frau trug den Rucksack während des Einkaufs auf dem Rücken. Zeugen, die verdächtige Personen im ALDI-Markt oder auf dem Parkplatz beobachtet haben, melden sich bitte bei Polizei in Norden (Tel. 04931 9210).

Upgant-Schott - Diebstahl aus Pkw

Bereits am Freitag ist es gegen 16:30 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw gekommen. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Keno-Tom-Brook-Straße in Upgant-Schott. Die 74-jährige Frau aus Marienhafe hatte ihre Einkaufswaren in ihren Pkw geräumt und stellte anschließend den Einkaufswagen zurück in den dafür vorgesehenen Unterstand. Diese kurze Abwesenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter, um die im Pkw zurückgelassene Geldbörse der Dame zu entwenden. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931 9210).

Im Zusammenhang mit den beiden Meldungen weist die Polizei erneut darauf hin, dass Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt sein sollten. Tragen Sie Wertgegenstände bzw. Geldbörsen immer eng am Körper, sodass Sie jederzeit Zugriff darauf haben. Vermeiden Sie dichtes Gedränge. Lassen Sie ihr Fahrzeug, auch für kurze Momente, niemals unverschlossen zurück. Sollten Ihnen Personen oder Fahrzeuge verdächtig vorkommen, wenden Sie sich unverzüglich an Ihre Polizei.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Leerhafe - Vandalismus an einer Bushaltestelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Leerhafe in der Klosterstraße zu einem Fall von Vandalismus. Unbekannte Täter warfen vermutlich mit einem zuvor ausgehobenen Gullideckel die Verglasung eines Wartehäuschens einer Bushaltestelle ein. Hierbei entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Wittmund - Körperverletzung in einer Diskothek

Sonntagmorgen kam es in einer Diskothek in der Burgstraße in Wittmund gegen 04:00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein bislang unbekannter Täter verletzte zwei Opfer mit Faustschlägen. Der Täter flüchtete im Anschluss. Die Polizei Wittmund bittet Zeugen, die etwas zum Sachverhalt sagen können, sich bei der Polizei in Wittmund zu melden.

Friedeburg - Brand eines Stallgebäudes

Am Samstagmittag kam es in Friedeburg / Marx in der Straße Heidenhorn aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Stallgebäudes. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf weitere Stallgebäude und das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 50.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verkehrsgeschehen

Jever / Neufunnixsiel - Betrunkener Fahrzeugführer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei in Jever gegen 00:20 Uhr ein augenscheinlich alkoholisierter Fahrzeugführer mitgeteilt. Das Fahrzeug konnte durch Beamte der Polizei Jever verfolgt und schlussendlich mit Unterstützung von der Polizei Wittmund in Neufunnixsiel angehalten werden. Bei dem aus Wittmund stammenden Fahrzeugführer konnte ein Atemalkoholwert von über einem Promille festgestellt werden. Bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

