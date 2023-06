Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 03.06.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Fahrzeugführer mit falschem Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, auf der Leerer Landstraße in Aurich festgestellt, dass der kontrollierte 43-jährige Fahrzeugführer aus Aurich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Bei der Sicherstellung des ausgehändigten Führerscheins wurde zudem festgestellt, dass es sich bei diesem vermutlich um eine Fälschung handelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Auricher wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Verbrennen von Hausmüll

Am Freitagvormittag wurde durch die Polizei festgestellt, dass in der Ortschaft Simonswolde unerlaubterweise Hausmüll in einer Feuertonne verbrannt wurde. Das Feuer wurde im Beisein der Beamten gelöscht und das weitere Verbrennen wurde untersagt. Der 38-jährigen Verursacherin erwartet nun ein Strafverfahren

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - 10-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt

Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr kam es auf der Osterstraße in Norden zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 10-jährigen Fahrradfahrerin und einem PKW. Die Fahrradfahrerin befuhr den Radweg der Osterstraße in Richtung Stadtmitte. Ein PKW- Fahrer, der die Osterstraße von der Juister Straße in Richtung Heitsweg überqueren wollte, kollidierte mit ihr. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Krummhörn - Leichte Verletzungen und hoher Sachschaden

An der Kreuzung Störtebeker Straße (Kreisstraße 233), Schoonorther Straße (Landesstraße 4) kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Eine 67-jährige PKW-Fahrerin wollte die Landesstraße 4 an der Kreuzung in Richtung Marienhafe überqueren. Dabei übersah sie offensichtlich den PKW einer 18-jährigen, der auf der Landesstraße Richtung Pewsum fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die 67-jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Gesamtschadenshöhe an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ungefähr 25000 Euro geschätzt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Leezdorf - Entgegenkommenden PKW übersehen

Eine leicht verletzte Person und ungefähr 6000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Am Sandkasten" in Leezdorf ereignete. Beim Linksabbiegen übersah ein 77-jähriger Mercedes- Fahrer einen entgegenkommenden VW Golf einer 22-jährigen Autofahrerin. Diese versuchte, dem Mercedes auszuweichen und geriet dabei von der Fahrbahn ab und gegen eine Straßenlaterne. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Ihr Wagen wurde nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zu einer Kollision mit dem Mercedes kam es nicht mehr.

Hinte - PKW gerät auf Verkehrsinsel

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hinte - Westerhusen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 22-jährige Fahrer eines VW Golf übersah gegen 00.22 Uhr eine Verkehrsinsel im Neuen Weg und überfuhr diese. Anschließend fuhr er mit dem Wagen frontal in eine Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Auch war der benutzte PKW nicht ordnungsgemäß zugelassen. Der aus Emden stammende Fahrer und zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Am PKW entstanden Sachschäden in einer Höhe von ca. 6000 Euro. Durch ein Abschleppunternehmen musste der Wagen geborgen werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Krummhörn - Mit Ausfallerscheinungen alkoholisiert unterwegs

Auffällig wurde am Freitagabend gegen 23 Uhr ein 26-jähriger Renault-Fahrer auf der Freepsumer Landstraße, als er ausgerechnet bei einem zivilen Polizeifahrzeug sehr dicht auffuhr und diesen anschließend im Überholverbot überholte. Dem Fahrzeug wurde gefolgt, dabei wurden noch diverse gravierende Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem bemerkt, dass Alkoholbeeinflussung vorlag. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Am Freitagabend gegen 23.40 Uhr trafen im Stadtgebiet Norden einem Mehrfamilienhaus ein 54-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau aufeinander und gerieten in Streit. Die Situation eskalierte und es kam zu Handgreiflichkeiten, die darin ausuferten, dass der Mann der Frau einen Faustschlag gegen den Kopf versetzte. Diese erlitt dadurch eine Platzwunde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Verkehrsunfallflucht an einer Behelfsampel

Am 02.06.2023 kam es im Einmündungsbereich der Friedeburger Hauptstraße und der Bundesstraße 436 zu einem Verkehrsunfall. Hier stieß gegen 22:30 Uhr ein Lkw mit der dort seit kurzem aufgestellten Behelfsampel zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Lkw, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder den Unfall der Polizei zu melden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Vorfall angeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 in Verbindung zu setzen.

Esens - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Wittmund in der Wittmunder Straße einen 26-jährigen Autofahrer aus Esens. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der dringende Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell