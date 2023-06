POL-AUR: Wiesmoor - Zaun touchiert und weitergefahren

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Im Neuen Weg in Wiesmoor hat sich am Freitag eine Unfallflucht ereignet. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr geriet ein bislang unbekannter Autofahrer an der Ecke Am Stadion / Neuer Weg auf ein Grundstück und touchierte dort einen fest verbauten Gartenzaun aus Stein. Ohne eine Regulierung zu ermögliche, fuhr der Verursacher weiter. Das Fahrzeug dürfte an der Beifahrerseite beschädigt sein und weiße Kratzspuren aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell