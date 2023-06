Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec entwendet

In der Burgstraße in Aurich haben Unbekannte am Montag ein Pedelec gestohlen. Das schwarze Damen-Pedelec der Marke Bulls stand in Höhe der Burgapotheke. Es wurde zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Brandgeschehen

Aurich - Carports brannten

Im Keersmakerskamp in Aurich-Egels sind am Donnerstagabend zwei Carports in Brand geraten. Bei der Leitstelle in Wittmund ging die Meldung des Feuers gegen 22.45 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, standen die beiden Carports und die darunter stehenden Fahrzeuge bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf ein angrenzendes Einfamilienhaus und eine Doppelhaushälfte über.

Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort sowie vier Rettungswagen, die Bereitschaft des DRK und das THW. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten wurde zudem ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Die beiden Häuser wurden durch das Feuer beschädigt und zwei Autos und zwei Motorräder vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

