Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Greetsiel - Einbrüche in Lagerhallen

In mehrere Lagerhallen in unmittelbarer Deichnähe in Greetsiel ist Anfang der Woche eingebrochen worden. Unbekannte schlugen im Bereich Zur Hauener Hooge / Topper Diek an drei Gebäuden vom Deichschutz die Scheiben ein. Aus einer Lagerhalle entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Möglicherweise haben in dem genannten Zeitraum Spaziergänger oder Radfahrer etwas beobachtet. Die Polizei Norden nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norddeich - Autokennzeichen gestohlen

Unbekannte haben am Mittwoch auf einem Parkplatz in Norddeich die Kennzeichen eines VW Polo gestohlen. Der Wagen war von 19 Uhr bis 20.50 Uhr an der Norddeicher Straße in Höhe der Hausnummer 251 geparkt. Sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen mit Wittmunder Städtekennung wurden in dieser Zeit von dem Auto abmontiert und gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 921 entgegen.

Südbrookmerland - Geldbörse gestohlen

In Südbrookmerland kam es am Dienstag zu einem Taschendiebstahl. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse aus der Handtasche einer 64 Jahre alten Frau. Die Tat ereignete sich in einem Discounter an der Ekelser Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Buswartehäuschen beschädigt

In der Popenser Straße in Aurich haben Unbekannte am Wochenende ein Buswartehäuschen beschädigt. Zwischen Samstag und Montag wurde die Verglasung der Bushaltestelle in Höhe der Einmündung zum Ostfrieslandwanderweg eingeschlagen. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Wiesmoor - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Ein Mann aus Wiesmoor ist in dieser Woche Opfer von Betrügern geworden. Der 78-Jährige bediente Anfang der Woche seinen PC, als sich auf dem Bildschirm plötzlich ein Fenster mit einer Warnmeldung öffnete. Der Mann wurde aufgefordert, umgehend den Support der Firma Microsoft unter einer genannten Nummer anzurufen. Dieser Aufforderung kam er nach. Unter dem Vorwand, der 78-Jährige sei Opfer eines Hackerangriffs geworden, verschafften sich Betrüger schließlich Fernzugriff auf den Computer des Mannes. Im weiteren Verlauf buchten sie mehrere Geldbeträge von diversen Konten des Opfers ab. Als er den Betrug erkannte, erstattete der Mann umgehend Anzeige bei der örtlichen Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hier einige Hinweise und Tipps der Polizei:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. - Sollten Sie auf eine manipulierte Webseite mit einer verdächtigen Fehlermeldung gelangen, bewahren Sie Ruhe. Beenden Sie die Webseite oder ggf. den Browser. Ein Neustart sollte in der Regel auch helfen. Ggf. muss der Browser entsprechend zurückgesetzt werden. Starten Sie zur Sicherheit Ihre eigene Antivirensuche mit einer ausführlichen Suche. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. - Informieren Sie Ihre örtliche Polizei und erstatten Sie im Schadensfall Anzeige. Sollten Bankdaten (oder vergleichbare Daten) benutzt worden sein, informieren Sie unverzüglich die entsprechende Bank. Achten Sie zukünftig auf unberechtigte Abbuchungen. Ggf. sollte eine Kreditkarte sofort gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell