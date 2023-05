Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Auf einer Baustelle in der Egelser Straße in Aurich kam es am Freitag zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten aus einem Baucontainer einen Trennschleifer. Die Tat ereignete sich zwischen 9 Uhr und 12 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Unbekannte haben am Pfingstwochenende im Altendeichsweg in Norden illegal alte Fahrzeugreifen entsorgt. Etwa 90 Autoreifen und zwei zerschnittene Treckerreifen wurden zwischen Samstag und Dienstag am Straßenrand zwischen Buschhauser Drift und Timmermansweg abgelegt. Die Reifen dürften mehr als 40 Jahre alt sein und haben vermutlich jahrelang im Außenbereich gelegen, bevor Unbekannte sie nun unerlaubt in der Natur entsorgten. Für den Abtransport nutzten die Täter möglicherweise einen Kastenwagen. In einem Grabenbereich des Linienwegs in Berumbur, etwa 300 Meter östlich des Klappbrücker Weges, und in einem Entwässerungsgraben am Weidenweg in Großheide wurden am Wochenende noch weitere Altreifen aufgefunden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

