Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrer kollidierte mit Lkw

Pewsum - Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Aurich - Kradfahrer verletzt

Ihlow - Radfahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich/Brockzetel - Autofahrer kollidierte mit Lkw

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Aurich-Brockzetel mit einem Lkw kollidiert. Der 19-jährige Fahrer eines VW war gegen 11 Uhr mit einem VW Golf auf dem Landreiterweg unterwegs und bog in die Wieseder Straße ein. Hierbei übersah er offenbar einen dort fahrenden Lkw und stieß mit diesem zusammen. Der 19-jährige VW-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallstelle war auch ein Notarzt alarmiert worden. Der VW des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der 31-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Pewsum - Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Die Polizei Pewsum sucht Zeugen einer Unfallflucht vom Pfingstwochenende. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überfuhr beim Abbiegen auf das Gelände eines Sonderpostenmarkts in der Raiffeisenstraße ein Verkehrszeichen samt Pfosten. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation unter 04923 805710 entgegen.

Aurich - Kradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Der 22-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf der Esenser Straße mit seinem Motorrad in Richtung Zentrum. Er übersah nach ersten Erkenntnissen einen 32-jährigen Opel-Fahrer, der vor ihm fuhr und nach links abbiegen wollte. Der Motorradfahrer fuhr auf und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Ihlow - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ihlow ist eine 22-jährige Fahrradfahrerin verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Dienstag um kurz nach 21 Uhr eine 28 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der Loogstraße und wollte nach links auf die Auricher Straße abbiegen. Auf dem dortigen Fahrradweg übersah sie offenbar eine 22-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 22-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell