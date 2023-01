Polizei Hamburg

POL-HH: 230130-1. Versuchter Wohnmobildiebstahl - Sofortfahndung erfolgreich

Hamburg (ots)

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Lesserstraße

Tatzeit: 29.01.2023, 11:36 Uhr

Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde bei dem Versuch beobachtet, ein Wohnmobil zu entwenden und durch alarmierte Polizeibeamte vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen und führte den Tatverdächtigen einem Haftrichter zu.

Als die Zeugin ihr Fahrzeug in der Lesserstraße parkte und aus dem Wagen stieg, bemerkte sie aus dem in unmittelbarer Nähe stehenden Wohnmobil Geräusche und sah Licht aus dessen Inneren. Als die männliche Person im Wohnmobil die Zeugin wahrnahm, flüchtete er in Richtung eines Kleingartenvereins. Die Zeugin alarmierte die Polizei, die mit mehreren Einsatzkräften nach dem Flüchtigen fahndete. Der Fahrer des Funkkrades Peter 31/15 konnte den Tatverdächtigen schließlich vorläufig festnehmen.

Der Kriminaldauerdienst nahm die Ermittlungen auf und führte den bereits mehrfach mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen einem Haftrichter zu.

Die abschließenden Ermittlungen führt das Landeskriminalamt für die Region Wandsbek (LKA 154).

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell