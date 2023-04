Polizei Bielefeld

POL-BI: Tödlicher Unfall am Stauende - A2 zeitweise gesperrt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Dienstagnachmittag, 04.04.2023, kam es zu einem schwerwiegenden Unfall auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund, rund 300 Meter vor der Anschlussstelle Porta Westfalica. Im Bereich eines Stauendes fuhr ein Wohnmobil einem Lkw ungebremst auf. Der Wohnmobilfahrer verstarb am Unfallort. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Nach den aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen den rechten Fahrstreifen der A2 und wurde von einem 38-jährigen Lkw-Fahrer aus Bad Iburg auf dem mittleren Fahrstreifen überholt. Aufgrund eines Stauendes bremste der 42-Jährige seinen Lkw ab, woraufhin ein nachfolgender Pkw-Fahrer auf den Seitenstreifen auswich, um eine Kollision zu vermeiden.

Ein 70-jähriger Mann aus Velten, der mit seinem Wohnmobil folgte, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem 42-Jährigen ungebremst auf. Durch die Kollision erlitt er schwerste Verletzungen und verstarb trotz notfallmedizinischer Versorgung und Reanimation noch am Unfallort.

Die 69-jährige Beifahrerin im Wohnmobil erlitt schwerste Verletzungen, wurde vor Ort ebenfalls notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein im Wohnmobil befindlicher Hund verstarb durch die Kollision. Der 42-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw des 38-Jährigen wurde bei der Kollision leicht touchiert. Er blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme wurde die A2 in Fahrtrichtung Dortmund, ab der Anschlussstelle Veltheim, voll gesperrt. Der nachfolgende Verkehr wurde anschließend bereits ab der Anschlussstelle Bad Eilsen abgeleitet. Die Sperrung konnte gegen 18:27 Uhr aufgehoben werden.

