POL-BI: Polizisten fangen Schafe - Eigentümer gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstagnachmittag, 30.03.2023, fingen Beamte drei nicht gekennzeichnete Schafe ein, die sich in einen Garten am Blindschleichenweg verirrt hatten. Die Tiere sind, bis zur Bestimmung des rechtmäßigen Eigentümers, auf einem Hof in Bielefeld untergebracht.

Gegen 17:00 Uhr meldete eine Bielefelderin der Leitstelle der Polizei, dass drei Schafe seit dem Vormittag in ihrem Garten seien. Die verängstigten und rund einhundert Kilogramm schweren Tiere - ein Männchen und zwei Weibchen - liefen auf dem Grundstück umher, ließen sich nicht einfangen und hatten bereits einen Zaun beschädigt. Alle Versuche sie zu ergreifen, waren bislang fehlgeschlagen.

Die alarmierten Beamten versuchten zunächst ebenfalls vergeblich die Tiere zu ergreifen. Nachdem kein Eigentümer in der näheren Umgebung ermittelt werden konnte, erklärten sich schließlich zwei Männer - 53 und 55 Jahre alt - eines nahegelegenen Hofes dazu bereit, zu helfen. Gemeinsam mit den Männern konnten die Tiere schließlich gesichert werden. Sie nahmen die Tiere im eigenen Stall in Obhut, bis der rechtmäßige Eigentümer ermittelt ist.

Für den Transport stellten sie einen Anhänger sowie Heu und Kraftfutter zur Verfügung. Da sich der Anhänger allerdings im durchweichten Untergrund festfuhr, verzögerte sich der Abtransport, bis der 55-Jährige mit einem Traktor den Anhänger befreite.

Die Polizei Bielefeld sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer der ausgebüxten Schafe. Der Eigentümer oder auch Personen, die Hinweise zum Eigentümer benennen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell