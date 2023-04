Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Brackwede - Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Brackweder Spielhalle vom 01.04.2023. Der bislang unbekannte Täter flüchtete nach der Tat kurz vor Mitternacht ohne Beute. Wer kann Hinweise zu dem Räuber geben?

Am Samstag, 01.04.2023, gegen 23.55 Uhr, betrat ein maskierter Mann eine Spielhalle an der Hauptstraße und forderte die Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Als ein Gast zur Hilfe kam und mit einem Stuhl auf den Räuber einwirkte, flüchtete dieser ohne Beute aus der Spielhalle und weiter in Richtung Treppenplatz.

Laut Zeugenbeschreibung hatte der Räuber eine dickliche Statur, sprach mit nicht-deutschem Akzent, trug ein dunkelblaues Oberteil, eine schwarze Hose, eine schwarze Strickmütze und war mit einem dunklen Schlauchschal maskiert. Die Polizei fand in der Nähe des Tatortes blaue Einweghandschuhe auf.

Am 14.03.2023 war eine war eine Brackweder Spielhalle an der Straße Vogelruth überfallen worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5464198). Der bislang unbekannte, desgleichen als korpulent beschriebene Täter trug bei der Tatausführung nach Zeugenaussagen ebenfalls ein dunkelblaues Oberteil und blaue Einweghandschuhe. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen zu beiden Raubüberfällen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell