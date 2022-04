Polizei Mettmann

POL-ME: 53-jähriger Randalierer greift Polizeibeamte an - Ratingen - 2204105

Mettmann (ots)

Aus bisher unbekanntem Grund hat am frühen Sonntagmorgen, 24. April 2022, ein 53-Jähriger zunächst in einem Linienbus an der Straße Europaring in Ratingen randaliert und anschließend die eingesetzten Polizeibeamten angegriffen und verletzt. Der Tatverdächtige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 07:00 Uhr informierte der Fahrer eines Linienbusses der Linie 771 die Polizei, nachdem ein Fahrgast, welcher an der Bushaltestelle "Bechemer Straße" den Bus betreten hatte, im Fahrgastraum randalierte. Nach Angaben des Fahrers hatte der Mann unmittelbar nach Betreten des Busses aus unbekanntem Grund begonnen, gegen das Mobiliar zu treten und zu schlagen.

Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, reagierte der Fahrgast auch gegen die Beamten aggressiv und beleidigte diese. Während die Beamten die Personalien des Mannes feststellen wollten, wehrte sich dieser so massiv, dass die Beamten leicht verletzt wurden.

Bevor der 53-Jährige zur Polizeiwache Ratingen gebracht wurde, stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung in der Hosentasche des Mannes ein griffbereit aufbewahrtes Taschenmesser fest, welches sichergestellt wurde. In der mitgeführten Reisetasche des 53-Jährigen fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana sowie eine Taschenlampe der Feuerwehr Ratingen und leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein.

Der 53-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Auf richterliche Anordnung wurde zu weiteren Beweiszwecken die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Am Nachmittag wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

