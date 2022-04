Polizei Mettmann

POL-ME: Auch die Personalwerbung der Polizei kommt zur Ausbildungs- und Studienbörse - Hilden

Kreis Mettmann - 2204104

Mettmann (ots)

Wenn am kommenden Samstag, dem 30. April 2022, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr, die Hildener Ausbildungs- und Studienbörse im Evangelischen Schulzentrum an der Gerresheimer Straße 74 in Hilden stattfindet, darf die Personalwerbung der Polizei natürlich nicht fehlen.

Die Hildener Ausbildungs- und Studienbörse bietet eine Plattform für Aussteller und Schüler, sich im persönlichen Kontakt kennen zu lernen und stellt verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor - wie auf einer Messe. Insgesamt über 100 Unternehmen und Universitäten, darunter natürlich auch die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann, stellen sich am Samstag auf dieser "Messe" vor und informieren über verschiedene Themen rund um das Thema Ausbildung: Berufswahl, Unternehmenskultur, Bewerbung, Duales Studium, Universitätsstudium, Chancen in den einzelnen Berufsfeldern und vieles mehr. Die perfekte Gelegenheit für junge Menschen, um Kontakte zu knüpfen und sich einen Überblick über die verschiedensten Job-Möglichkeiten zu verschaffen: von A wie Altenpflege, über P wie Polizei, bis Z wie Zahnmedizin.

Für Schülerinnen und Schüler ist eine Teilnahme selbstverständlich kostenfrei. Weitere Infos findet man im Internet unter www.ausbildungsboerse-hilden.de und dem Hashtag #hasb22.

Weitere Informationen speziell zur polizeilichen Personalwerbung erhält man (ganzjährig und nicht nur am 30.04.2022 in Hilden) von der Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, Frau Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann. Man erreicht sie zu Bürozeiten unter der Telefonnummer 02104 / 982-2222 oder mit Mail unter nicole.rehmann@polizei.nrw.de .

