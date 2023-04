Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener folgt Pkw-Navi ins Gleisbett

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 04.04.2023, fuhr ein 44-jähriger Bielefelder mit seinem Ford S-Max in das Gleisbett der Straßenbahn. Der Betrunkene war laut eigener Aussage der Anweisung seines Navigationsgeräts gefolgt.

Gegen 23:35 Uhr wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der sich im Gleisbett an der Oldentruper Straße, in Höhe Otto-Brenner-Straße, befand. Der 44-jährige Fahrer, hatte die Oldentruper Straße in Richtung Oldentrup befahren und wollte in die Otto-Brenner-Straße abbiegen. Dabei verwechselte er jedoch die Einmündung der Straße mit der Einmündung des Gleisbetts in Richtung Otto-Brenner-Straße. An der Unfallstelle verlaufen die Gleise von der Straße ab und die asphaltierte Fahrbahn endet mittels Kantenstein. Ab dort verläuft die Gleisstrecke mit einem Schottergrund.

Im Pkw des Bielefelders stießen die Beamten auf eine noch verschlossene Flasche hochprozentigen Alkohols. Zudem nahmen die Beamten auch Alkoholgeruch wahr, der vom 44-Jährigen ausging. Zunächst teilte er mit, lediglich zwei Bier getrunken zu haben. Nach seinem positiv verlaufenen Atemalkoholtest, ergänzte er, dass er neben den Bieren auch Wodka getrunken hätte.

Für eine Blutprobe wurde der 44-Jährige auf die Polizeiwache Ost gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell