Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Autofahrer schwer verletzt

Osteel - Autofahrerin war betrunken

Norden - Berauscht gefahren

Aurich - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Dornum - Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Dornum schwer verletzt worden. Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 68 Jahre alte Skoda-Fahrerin auf der Pumpsieler Straße und bog nach rechts in die Accumer Riege ab. Hierbei missachtete sie nach derzeitigem Erkenntnisstand die Vorfahrt eines 22-jährigen BMW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Osteel - Autofahrerin war betrunken

In Osteel hat die Polizei am Donnerstag eine betrunkene Autofahrerin gestoppt. Sie war mit ihrer Fahrweise einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, welcher umgehend die Polizei alarmierte. Eine Streifenwagenbesatzung hielt die Frau dann gegen 21.30 Uhr auf der Schoonorther Landstraße an. Der Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Der 38-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Norden - Berauscht gefahren

Ein 18-Jähriger war am Donnerstag in Norden berauscht mit dem Auto unterwegs. Gegen 14.20 Uhr hielt die Polizei den Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Es wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

Aurich - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Auf der B72 in Aurich hat sich am Donnerstag ein Auffahrunfall ereignet. Eine 49 Jahre alte Ford-Fahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen gegen 16.50 Uhr auf der Emder Straße eine verkehrsbedingt haltende 63-jährige VW-Fahrerin und fuhr auf. Der VW wurde durch den Aufprall auf einen VW Tiguan geschoben. Die 53-jährige Fahrerin des Tiguan wurde leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Aurich - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag in der Straße Zum Haxtumerfeld in Aurich ereignet hat. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter beim Vorbeifahren einen weißen VW Golf und flüchtete anschließend. Der VW Golf wurde am rechten Radkasten und am Seitenspiegel beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell