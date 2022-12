POL-NI: Frau leistet Widerstand

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Am Obstanger in Stadthagen, der sich Samstagabend/Samstagnacht, den 10.12.2022 ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von ca. 18 Uhr bis 1.20 Uhr mittels Gewalteinwirkung über die rückwärtig gelegene Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses ...

mehr