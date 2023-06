Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Marienhafe - Auto mit Hauswand kollidiert

In Marienhafe ist am Sonntagabend eine Autofahrerin mit einer Hauswand kollidiert. Die 20-jährige Audi-Fahrerin war gegen 23 Uhr auf der Rosenstraße unterwegs und verlor offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Haus. Die 20-Jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Euro-Bereich.

Upgant-Schott - Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Upgant-Schott verletzt worden. Gegen 13.10 Uhr fuhr die 55-Jährige auf der Wirdumer Straße in Richtung Upgant-Schott. In Höhe der Einmündung Upganter Meedeweg kam sie nach einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie geriet auf den Grünstreifen, touchierte ein Verkehrszeichen und stürzte in einen Graben. Die Frau aus Osteel wurde schwer verletzt.

Moordorf - Unfallverursacherin war alkoholisiert

Eine 59 Jahre alte Frau hat am Sonntag in Moordorf betrunken einen Unfall verursacht. Sie fuhr gegen 16.30 Uhr in der Straße Am Friedhof mit einem VW rückwärts von einem Grundstück und stieß hierbei mit einem geparkten VW Passat zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 59-Jährigen einen Atemalkoholwert von zwei Promille fest. Es wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Frau erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Einen 36-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag auf der Kirchdorfer Straße in Aurich angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Ein Vortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen. Auch gegen den Halter des genutzten Fahrzeugs wird nun ermittelt.

Dornum - Autofahrer war betrunken

In Dornum hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der 26-Jährige wurde gegen 1 Uhr in seinem Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

