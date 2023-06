Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen in der Ludgeri-Kirche Norden

Norden (ots)

Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen in der Ludgeri-Kirche Norden

Ein tolles Konzert genießen und gleichzeitig etwas für die Präventionsarbeit in Norden tun, das können die Besucher beim Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen unter der Leitung von Thomas Boger, denn die Konzerteinnahmen werden für die Präventionsarbeit mit der Oberschule Norden eingesetzt. Das Konzert findet am Sonntag, den 11. Juni, 18:00 in der Ludgeri-Kirche Norden statt.

Karten sind im Mooi Schmuck, Osterstraße 23, 26506 Norden oder an der Abendkasse erhältlich. Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam vom Polizeikommissariat Norden, dem Präventionsrat Norden und dem Präventionsverein Norden.

Das Polizeiorchester Niedersachsen ist seit über 100 Jahren die "musikalische Visitenkarte" der niedersächsischen Polizei. Egal ob jung oder alt, landauf und landab zieht das Polizeiorchester Niedersachsen jährlich mehr als 200.000 Konzertgäste vorwiegend bei Benefizkonzerten in seinen Bann. Das umfangreiche musikalische Repertoire vieler Stilrichtungen von Klassik über Swing bis Pop und Rock genügt dabei höchsten Ansprüchen. Auch beim Konzert in Norden können sich die Konzertbesucher über hohe musikalische Flexibilität auf höchstem künstlerischen Niveau freuen.

