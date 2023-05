POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt - Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein - ein Tatverdächtigter identifiziert

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0490 Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (18. Mai) an der Haltestelle "Zum Verkehrshof" in Lünen-Brambauer zunächst drei Fahrräder beschädigt und anschließend mit einem Steinwurf die Scheibe einer Bahn der Linie U 41 beschädigt. Dadurch wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23.45 Uhr hatten Zeugen zunächst an der Haltestelle beobachtet, wie ein ...

