POL-DO: Fahrräder und Bahn beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (18. Mai) an der Haltestelle "Zum Verkehrshof" in Lünen-Brambauer zunächst drei Fahrräder beschädigt und anschließend mit einem Steinwurf die Scheibe einer Bahn der Linie U 41 beschädigt. Dadurch wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23.45 Uhr hatten Zeugen zunächst an der Haltestelle beobachtet, wie ein Jugendlicher drei am Fahrradabstellplatz der Haltestelle befindliche Fahrräder beschädigte. Anschließend sei der Täter mit einer weiteren Person in Richtung Brechtener Straße/Tankstelle geflüchtet.

Kurz danach kam es etwa in Höhe der Tankstelle zu einem Steinwurf auf die Bahn. Der Stein traf ein Fenster und beschädigte dies. Dadurch wurde auch ein in dem betroffenen Abteil sitzender Fahrgast (16, aus Dortmund) leicht verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Auch hier beobachteten Zeugen zwei junge Männer, von denen einer den Stein warf.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Taten beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

