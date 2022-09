Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Mühltal-Traisa - Zeugenaufruf

Mühltal (OT Traisa) (ots)

Am Montag (26.09.), zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurde in der Goethe Straße, auf Höhe der Nummer 36, im Mühltaler Ortsteil Traisa ein geparkter weißer Skoda beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden am rechten Kotflügel in Höhe von ca. 1500EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne Hinterlassen seiner Daten vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen. gefertigt: Bechtel KK'in Pst. Ober-Ramstadt

