POL-DA: Südhessen: "Focus on the road"

1.130 Fahrzeuge bei Schwerpunktkontrollen gestoppt

Südhessen (ots)

Polizeikräfte haben in der vergangenen Woche zwischen dem 16. und 22. September Schwerpunktkontrollen in ganz Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt der Aktion "Focus on the road", die im gesamten EU-Raum zeitgleich stattfand, war Ablenkung im Straßenverkehr. Insbesondere die Ablenkung durch Smartphones, aber auch durch andere elektronische Geräte wie Navis, ist eine der häufigsten Unfallursachen.

In den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, im Odenwaldkreis und in der Stadt Darmstadt stoppten Polizeikräfte in der letzten Woche insgesamt 1.130 Verkehrsteilnehmer. Insgesamt 93 Fahrerinnen und Fahrer hatten ein Mobiltelefon am Steuer benutzt und müssen jetzt mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Ein Wagenlenker war durch die Nutzung des Navis abgelenkt, ein weiterer durch Verwendung eines Tablets. Darüber hinaus waren 139 Fahrzeuginsassen nicht oder nicht richtig angeschnallt, was ein Verwarngeld zur Folge hat.

