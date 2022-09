Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt/Stockstadt: Zwei Baustellen im Visier von Dieben

Riedstadt/Stockstadt (ots)

Eine Baustelle "An der Riedbahn" in Goddelau geriet zwischen Donnerstag (22.09.) und Samstag (24.09.) in das Visier Krimineller. Die Täter entwendeten dort eine Tischkreissäge sowie ein Lasermessgerät im Wert von insgesamt über 2000 Euro.

Zwischen Samstagmittag (24.09.) und Montagmorgen (26.09.) verschafften sich Diebe zudem gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau im Odenwaldring in Stockstadt. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Werkzeuge im Wert von über 5000 Euro mitgehen und richteten erheblichen Schaden an.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kommissariate 42 der Polizei in Groß-Gerau (Telefon: 06152/1750) bzw. in Gernsheim (06258/9343-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell