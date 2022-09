POL-ERB: Höchst i. Odw.: Verkehrsunfallflucht durch landwirtschaftliches Gespann auf der B45 bei Höchst - Zeugen gesucht!

Südhessen (ots) - Polizeikräfte haben in der vergangenen Woche zwischen dem 16. und 22. September Schwerpunktkontrollen in ganz Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt der Aktion "Focus on the road", die im gesamten EU-Raum zeitgleich stattfand, war Ablenkung im Straßenverkehr. Insbesondere die Ablenkung durch Smartphones, aber auch durch andere elektronische Geräte ...

mehr