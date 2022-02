Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Räder aus Keller verschwunden

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 18 und 20 Uhr, klauten Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Töpferstraße zwei hochwertige Fahrräder. Hierzu gelangten der oder die Täter zunächst problemlos in die Kellerräume. Dort wurde das Vorhängeschloss zum Kellerabteil aufgebrochen, in dem die Fahrräder standen. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um Mountainbikes der Marke Canyon und Cube im Wert von über 2750 Euro.

