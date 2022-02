Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto angezündet

Feldengel (ots)

Am Donnerstag entdeckte der Besitzer eines Ford Transits in der Herrengasse einen Brandschaden an seinem Fahrzeug. In der Nacht zu Donnerstag hatten offensichtlich Unbekannte versucht, auf einem Sitz im Auto, das derzeit nicht zugelassen ist und daher auch nicht verschlossen war, anzuzünden. Der Fahrzeuginnenraum war verrußt, Fahrzeugteile beschädigt. Die Polizei sicherte entsprechende Spuren. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung wurden aufgenommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Personen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

