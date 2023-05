Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Wipperfürth - Dohrgaul (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem abbiegenden Pkw und einem entgegen kommenden Krad wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Heute Nachmittag (06.05.2023, gegen 14:35 Uhr) befuhr ein 38 jähriger Autofahrer aus Wermelskirchen die L 302 aus Richtung Frielingsdorf in Fahrtrichtung Wipperfürth. In Höhe Bühlstahl beabsichtigte er nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Kia mit dem entgegen kommenden 20 jährigen Schwelmer, der mit seinem Motorrad unterwegs war. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst lieferte ihn in ein umliegendes Krankenhaus ein. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer von 90 Minuten gesperrt. Es kam dadurch zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

