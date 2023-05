Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mordkommission Reh in Hückeswagen im Einsatz

Hückeswagen (ots)

Am Mittwochmorgen (3. Mai) um kurz vor 7 Uhr ist eine Bewohnerin der Straße Lindenberg durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt. In ihrem Fenster befand sich ein Einschussloch, auf dem Boden lag ein Projektil. Da ein mögliches Gewaltverbrechen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, rückte die Spurensicherung der Kölner Mordkommission und des LKA an, welche eine Schussfeldbestimmung vornahmen. Die weiteren Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass offenbar ein Jagdausübungsberechtigter zur Tatzeit sich um ein verletztes Reh kümmern wollte. Ein Schuss hatte das Reh erlöst, der andere ging daneben und traf auf das Wohnhaus in etwa 800 Meter Entfernung. Für die Mordkommission war die Arbeit damit beendet. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun von der Gummersbacher Kripo.

