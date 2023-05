POL-GM: Raub auf Tankstelle

Engelskirchen (ots) - Am Mittwoch (3. Mai) ist ein 81-jähriger Engelskirchener auf einen am Straßenrad geparkten Lkw aufgefahren. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 81-Jährige fuhr gegen 7 Uhr morgens in seinem Ford auf dem Staadter Weg in Engelskirchen-Loope in Richtung Overather Straße. Er gab an, dass er von der Sonne geblendet wurde und aufgrund dessen den Lkw nicht sah. Er fuhr ungebremst in den Lkw. ...

