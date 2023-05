POL-GM: Zwei Pedelecfahrer nach Unfall schwer verletzt

Marienheide (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Lenkrad samt Airbag aus einem weißen Mercedes gestohlen. Der Wagen parkte im Tatzeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr und Dienstag (2. Mai), 13 Uhr an der Hauptstraße in Marienheide. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, um in das Fahrzeug zu gelangen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

