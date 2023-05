Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt.

Lindlar (ots)

Am Mittwoch, 03.05.2023, befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Engelskirchen, gegen 14:54 Uhr, die Straße "Im Paradies" in Lindlar Kalkofen. An der Einmündung K24/Im Paradies beabsichtigte er nach links auf die K24 abzubiegen und seine Fahrt in Richtung Schmitzhöhe fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 70-jährigen Motorradfahrers aus Köln, der auf der bevorrechtigten K24, aus Richtung Schmitzhöhe kommend, in Richtung Brombach unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand hoher Sachschaden. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

