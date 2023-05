POL-GM: Radlader gestohlen

Hückeswagen (ots) - Einen Kastenwagen haben Kriminelle in der Nacht vom 1. Mai auf den 2. Mai (Dienstag) gestohlen. Das Fahrzeug, das als Montagefahrzeug genutzt und entsprechend mit Werkzeugen ausgestattet war, parkte im Tatzeitraum in der Jung-Stilling-Straße in Kleineichen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: ...

