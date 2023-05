Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Engelskirchener fährt auf Lkw auf und verletzt sich leicht

Engelskirchen (ots)

Am Mittwoch (3. Mai) ist ein 81-jähriger Engelskirchener auf einen am Straßenrad geparkten Lkw aufgefahren. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 81-Jährige fuhr gegen 7 Uhr morgens in seinem Ford auf dem Staadter Weg in Engelskirchen-Loope in Richtung Overather Straße. Er gab an, dass er von der Sonne geblendet wurde und aufgrund dessen den Lkw nicht sah. Er fuhr ungebremst in den Lkw. Ein Rettungswagen brachte den 81-Jährigen mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Engelskirchen. Die Straße war für den Abtransport des Autos kurzzeitig gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

