Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Tankstellenüberfall: Opfer kann fliehen

Porta Westfalica (ots)

Ein bisher Unbekannter versuchte in den späten Abendstunden des Montags die Tankstelle an der Portastraße kurz vor der Kreisstraße zu überfallen. Dem Angestellten gelang allerdings die Flucht vor dem Räuber.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mitarbeiter gegen 22.45 Uhr den Lagerraum der Tankstelle aufgesucht. Als er wieder den Verkaufsraum betreten wollte, stand plötzlich wenige Meter vor ihm ein Mann mit einem Messer in der Hand. Zudem forderte er das Opfer auf, Bargeld zu übergeben. Daraufhin drehte sich der 35-Jährige um und flüchtete durch eine rückwärtige Tür auf die Straße und alarmierte die Polizei. Hierbei konnte er noch die Flucht des Räubers beobachten. Dieser hatte in der Nähe an einer Laterne ein dunkles Damenrad abgestellt, mit dem er in Richtung Weserbrücke davon radelte. Der Beschreibung nach wird der Täter auf 25 bis 30 Jahre bei einer Größe von rund 175 Zentimeter geschätzt. Er sprach Hochdeutsch ohne Akzent und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke sowie einer Beanie-Mütze.

Hinweis erhoffen sich die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

