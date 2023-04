Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei setzt mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt ein Ende

Lübbecke (ots)

Am Montagmorgen konnte die Polizei eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt beenden. Zuvor war einem Beamten auf dem Weg zu seiner Dienststelle auf der Holsener Straße in Hüllhorst gegen 6.30 Uhr ein Pkw-Fahrer aufgefallen, als er in Schlangenlinien in Fahrtrichtung Lübbecke unterwegs gewesen war. Dies meldete der Polizist der Leitstelle, die daraufhin eine Streifenwagenbesatzung entsandte.

Wenig später konnte der Ford im Bereich Berliner Straße / Industriestraße in Lübbecke angehalten werden. Bei der Kontrolle des Fahrers (50) stellten die Beamten einen vermeintlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Da ein Alkoholtest diesen Verdacht erhärtete, wurde dem Rahdener auf der Wache Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Nun erhält der Mann eine Strafanzeige.

