POL-MI: Brand im Herz- und Diabeteszentrum NRW

Lübbecke (ots) - Unbekannte stahlen aus einem Firmenfahrzeug an der Zeiss-Straße in Lübbecke hochpreisige Werkzeuge. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Donnerstagabend, 17:00 Uhr und Freitagabend, 17.45 Uhr liegen. Einem Mitarbeiter ist am Freitagabend (14.04.) auf einem Firmengelände an der Zeiss-Straße aufgefallen, dass die Fensterscheibe eines dort abgestellten Wagens beschädigt war. Aus dem Laderaum des Renault ...

mehr