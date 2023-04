Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Autos beteiligt: Auffahrunfall auf der B 239

Rahden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Diepholzer Straße (B 239) zog sich eine Autofahrerin am Montagmorgen leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 37-Jährige aus Cloppenburg mit ihrem Transporter gegen 9.45 Uhr die Bundesstraße in Richtung Espelkamp. Vor ihr waren zwei weitere Fahrzeuge in selber Richtung unterwegs. Auf Höhe der Lübbecker Straße stoppten die vor ihr fahrenden Autos verkehrsbedingt an der rot zeigenden Ampel. Dies erkannte die Cloppenburgerin scheinbar zu spät und fuhr mit ihrem Kastenwagen in das Heck eines Ford-Fahrers (81) aus Rahden auf. Dessen Fahrzeug kollidierte infolgedessen mit einem Kia.

Während sich der Rahdener offenbar leichte Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus Lübbecke gebracht wurde, blieben die beiden anderen Autofahrer sowie ihre Beifahrer unversehrt.

Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Nach Einschätzung der Beamten dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell