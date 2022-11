Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall - Zug erfasst Pkw

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1272

Am Mittwochnachmittag (16. November) ist es gegen 16.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Straße Steinkreuz in Lünen gekommen. Ein Pkw wurde von einer Bahn erfasst. Der Autofahrer sowie der Lokführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Ersten Aussagen zufolge passierte eine Regionalbahn den unbeschrankten Bahnübergang am Steinkreuz, nachdem die Lichtzeichenanlage für den kreuzenden Verkehr mehrere Sekunden rot geblinkt hatte. Ein 41-jähriger Dortmunder überquerte mit seinem Auto nach ersten Ermittlungen trotzdem den Bahnübergang. Der Zug erwischte das Heck des Wagens, so dass er in den Grünstreifen an den Bahngleisen geschleudert wurde. Der 44-jährige Lokführer leitete sofort eine Bremsung ein und kam ca. 150 Meter weiter zum Stillstand. Die Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Der Dortmunder sowie der Lokführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Das Auto erlitt einen Totalschaden. Der Zug konnte seine Fahrt fortsetzten. Zwischenzeitlich landete ein Rettungshubschrauber, der jedoch ohne Auftrag die Unfallstelle verlassen konnte. Der Bahnverkehr war an der Örtlichkeit bis ca. 19 Uhr stillgelegt.

Die weiteren Ermittlungen dauern nun an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell