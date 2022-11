Polizei Dortmund

POL-DO: Achtung! Betrüger rufen wieder an!

Dortmund (ots)

Achtung Betrüger! Unsere Leitstelle meldet: Aktuell werden uns in Dortmund wieder zahlreiche Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte und Enkeltrickbetrüger gemeldet! Seien Sie also auf der Hut und informieren Sie möglichst viele Menschen in Ihrem Umfeld über die Masche!

Ein Familienmitglied ruft an und bittet dringend um Geld? Die Polizei informiert Sie am Telefon darüber, dass in Ihrer Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden, die eine Liste mit Ihrem Namen darauf dabei hatten? Jetzt müssten Ihre Wertsachen durch die Polizei in Sicherheit gebracht werden? Humbug! Glauben Sie diesen Anrufern nicht. Es handelt sich um Kriminelle, die an Ihr Geld wollen. Die teils sogar mittels Call-ID-Spoofing die Nummern unbescholtener Bürger in Ihrem Display erscheinen lassen.

Wir sagen: Legen Sie sofort auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten! Sind Sie sich unsicher, rufen Sie Ihr Familienmitglied selbst unter den Ihnen bekannten Erreichbarkeiten an. Auch bei der Polizei können Sie sich nach der Echtheit eines Anrufs erkundigen. Die Kollegen des Notrufs 110 würden es herausfinden können, wenn es an Ihrer Adresse wirklich Ermittlungen gäbe.

Und zum Schluss ganz wichtig: Informieren Sie Ihre Liebsten darüber, dass wieder Kriminelle ihr Unwesen treiben. Und schützen Sie sie so.

Sie wollen mehr über die Maschen der Kriminellen herausfinden. Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei. Hier finden Sie Präventionstipps rund um die gängigsten Maschen: https://dortmund.polizei.nrw/senioren

Und merken Sie sich gerne auch schon einmal den 1. Dezember vor. Denn dann steht wieder der digitale Vortrag unserer Präventionsexperten an, in dem es ab 17 Uhr um die neusten Maschen und Straftaten geht. Informationen und Anmeldung zum Vortrag: per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de oder telefonisch unter Tel. 0231/132-7441.

