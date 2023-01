POL-PDNW: Erneut zwei Einbrüche

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In der Nacht von Sonntag, 29.01.2023, auf Montag, 30.01.2023, waren ein Lokal in der Sausenheimer Straße und ein Friseur in der Hauptstraße das Ziel von Einbrechern. In beiden Fällen wurden Türen aufgehebelt, um widerrechtlich in die Räumlichkeiten eindringen zu können. Der/die Täter erbeutete/n in dem Lokal einen geringen Bargeldbetrag. Sachschaden und Diebesgut ergeben zusammen einen Gesamtschaden von ca. 450 Euro. Bei dem Friseur, der erst vorletzte Woche heimgesucht wurde, riss/en der/die Täter einen Möbeltresor aus einem Schrank. Außerdem wurden weitere Spinde aufgehebelt. Der Gesamtschaden beträgt in diesem Fall etwa 1.000 Euro. Hinweise zur Tat und Täterschaft werden bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

