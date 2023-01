Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall - Geschädigter gesucht

Grünstadt (ots)

Bereits am Freitag, 27.01.23, gegen 19:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Seekatzstraße/Goethestraße. Wie der Polizeiinspektion Grünstadt erst nachträglich gemeldet wurde, streifte eine Autofahrerin beim Rechtsabbiegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Frau entfernte sich von der Unfallstelle und wollte sich später um die Schadensregulierung kümmern. Allerdings befand sich das geschädigte Fahrzeug dann nicht mehr an der Unfallstelle. Zu diesem ist nichts weiter bekannt, als dass es Schäden an der linken Fahrzeugseite aufweisen müsste. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

