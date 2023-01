Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Bettelbetrüger auf frischer Tat ertappt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Sonntag, den 29.01.2023, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim zwischen 12:45 Uhr und 13 Uhr mehrfach ein schwarzer BMW im Bereich des Autobahnkreuzes Ludwigshafen gemeldet, dessen Insassen versuchen, vorbeifahrende Autos anzuhalten und nach Geld für Sprit betteln würden. Ein 36-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis glaubte den Betrügern und übergab ihnen 5 Euro. Bei anderen Verkehrsteilnehmer blieb es glücklicherweise lediglich beim versuchten Betrug. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug zunächst nicht aufgefunden werden. Gegen 13:30 Uhr wurde der beschriebene BMW durch einen Diensthundeführer an der Anschlussstelle Schifferstadt gesichtet. Auch hier versuchte man, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten und Geld zu erbetteln. Das Fahrzeug wurde im Anschluss bei Böhl-Iggelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sowohl Spritmangel, als auch Armut nur vorgetäuscht waren, um Bargeld zu erbetteln. Gegen den 25-jährigen Fahrer sowie dessen 20-jährigen Beifahrer wurde Strafanzeige wegen Betruges erstattet. Der Fahrer wird sich weiterhin noch mit dem Zoll auseinander setzen müssen, da sein Fahrzeug nicht zugelassen war und er somit auch keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Beide Personen wurden im Rahmen des Strafverfahrens erkennungsdienstlich behandelt. Da sie rumänische Staatsbürger sind und über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurde für beide ein Zustellungsbevollmächtigter benannt. Das von ihnen genutzte Fahrzeug wurde darüber hinaus präventiv mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Hierdurch soll verhindert werden, dass die Betrüger weiterhin ihrem illegalen Handwerk nachgehen und sich nicht zuletzt durch das Anhalten auf der Autobahn auch noch selbst gefährden. Zusätzlich konnte dem Beifahrer auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein aufgrund vorausgegangener Straftaten ausgestellter Strafbefehl ausgehändigt werden.

