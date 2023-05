Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß bei Wipperfürth Hilgersbrücke - 4 Verletzte auf der B 237

Wipperfürth (ots)

Am Samstag (06. Mai) fuhr gegen 03:25 h ein VW-Geländewagen auf der B 237 in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammen. Ein 26 jähriger Gelsenkirchener befuhr die B 237 aus Richtung Hückeswagen in Fahrtrichtung Wipperfürth. In Höhe der Ortslage Hilgersbrücke verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und stieß frontal mit einem ihm entgegenkommenden Peugeot zusammen. Durch den Verkehrsunfall wurde sowohl der Fahrer des Unfallfahrzeuges, sein Beifahrer als auch die entgegenkommende, 32-jährige Wipperfürtherin und ihr im Fahrzeug befindliches Baby verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch Abschleppwagen vom Unfallort abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 237 bis ca. 08 Uhr vollständig gesperrt, danach konnte eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet werden.

