Wittmund - 80-jähriger Autofahrer mit Baum kollidiert

Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Montag in Wittmund mit einem Baum kollidiert. Der Mann fuhr gegen 21.15 Uhr auf der Isumser Straße in Richtung Knochenburgstraße. In Höhe der Straße Am Markt kam er mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 80-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde vermutlich leicht verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Neuharlingersiel - Unfallflucht

In Neuharlingersiel kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter beschädigte auf dem Parkplatz Ost 2 in der Cliener Straat beim Rangieren das Heck eines braunen Suzuki SX4 und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

